РСТ: экскурсии в Стамбуле продолжаются в штатном режиме Российский союз туриндустрии: экскурсии в Стамбуле проводят в обычном режиме

Москва16 окт Вести.Туроператоры не наблюдают обращений россиян с просьбой отменить поездки в Стамбул в связи с наводнениями. Об этом рассказал ИС "Вести" руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

В Турции стартовал сезон отдыха: перераспределяется поток с пляжных направлений, в том числе Антальи и Мармариса, в сторону Стамбула, пояснил он.

По информации принимающей стороны, в Турции многие туроператоры сообщают, что ситуация стабильная, пробок нет, экскурсии продолжаются в штатном режиме, никаких отмен и переносов не происходит. Таким образом, никто не возвращает туристические путевки, туроператоры не наблюдают обращений, просьб о возврате или отмене поездок в Стамбул. Туристы продолжают отдыхать и планируют свой отдых в Стамбуле рассказал Абдюханов

Вместе с тем он опроверг информацию о подешевевших турах в Турцию.

13 октября на Стамбул обрушились ливни, в дальнейшем ситуация привела к наводнениям. Пострадали сотни зданий и автомобилей, повреждены линии электропередач. По данным СМИ, погибли три человека, также есть пропавшие.