Ассоциация туроператоров: в Турции не откажутся от системы "все включено"

Турция не собирается отменять систему "все включено" Ассоциация туроператоров: в Турции не откажутся от системы "все включено"

Москва30 окт Вести.Система "все включено" сохранится в турецких гостиницах, заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын в интервью РИА Новости.

Российские туристы могут не волноваться по этому вопросу, отметил Гюгайдын.

Система ["все включено"] останется подчеркнул Гюнайдын

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" в Турции на пять категорий, чтобы сделать различия между вариантами отдыха более понятными для туристов.