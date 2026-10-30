Москва30 октВести.Система "все включено" сохранится в турецких гостиницах, заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын в интервью РИА Новости.
Российские туристы могут не волноваться по этому вопросу, отметил Гюгайдын.
Система ["все включено"] останетсяподчеркнул Гюнайдын
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" в Турции на пять категорий, чтобы сделать различия между вариантами отдыха более понятными для туристов.