Москва16 окт Вести.Туристические районы Стамбула не затронуты стихией, сообщил ИС "Вести" руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

На данный момент в Стамбуле хорошая погода: осадки прекратились, отметил он.

Стоит успокоить туристов, которые собираются поехать сейчас в Стамбул: основные туристические районы, знаменитая Айя-София, Галатская башня и другие достопримечательности совершенно не затронуты стихией. На данный момент в Стамбуле хорошая погода, и со вчерашнего вечера дожди практически прекратились. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться заверил Абдюханов

Он добавил, что обращения от российских туристов в связи с наводнениями не поступали туроператорам и в страховые компании.

Абдюханов не исключил задержки авиарейсов и порекомендовал туристам обращать внимание на онлайн-табло и быть на связи с авиакомпанией или туроператором. Также он посоветовал путешественникам закладывать заранее больше времени на трансфер из отеля в аэропорт в связи с пробками или другими дорожными ситуациями.

Кроме того, собеседник журналистов опроверг сообщения о подешевевших турах в Турцию.

13 октября на Стамбул обрушились мощные ливни, в дальнейшем ситуация привела к наводнениям, затоплению домов и машин. По последним данным СМИ, из-за потопов погибли три человека, также есть несколько пропавших.