РСТ: туроператоры не сообщали о блокировании россиян в отелях Маврикия

Туроператоры не сообщали о блокировании россиян в отелях на Маврикии РСТ: туроператоры не сообщали о блокировании россиян в отелях Маврикия

Москва15 окт Вести.Сообщений от туроператоров о массовом блокировании российских туристов в отелях охваченного протестами Маврикия не поступало. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Telegram-канал Shot писал, что туристы из РФ заблокированы в отелях Маврикия из-за массовых погромов​​​. Людям рекомендуют не выходить на улицу.

На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало сказал Абдюханов РИА Новости

Глава пресс-службы РСТ добавил, что организация следит за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами, которые работают на этом направлении. Он также призвал россиян следовать указаниям местных властей, отелей и принимающих компаний.