Москва15 октВести.Сообщений от туроператоров о массовом блокировании российских туристов в отелях охваченного протестами Маврикия не поступало. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Telegram-канал Shot писал, что туристы из РФ заблокированы в отелях Маврикия из-за массовых погромов. Людям рекомендуют не выходить на улицу.
На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступалосказал Абдюханов РИА Новости
Глава пресс-службы РСТ добавил, что организация следит за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами, которые работают на этом направлении. Он также призвал россиян следовать указаниям местных властей, отелей и принимающих компаний.