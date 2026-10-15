Москва15 окт Вести.Российские туристы оказались заблокированы в отелях на Маврикии на фоне массовых погромов, людей просят не выходить на улицу из-за вооруженных протестов местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на отдыхающих.

По их словам, особенно напряженная обстановка сейчас в районе Ла-Голетт на юго-западном побережье островного государства. Рядом с отелями проходят беспорядки, а дорога к популярному курорту Ле-Морн перекрыта, добраться туда можно только в объезд через горы. Отменяют экскурсии к китам – организаторы не знают, когда смогут их возобновить из-за нестабильной обстановки и нехватки водителей, говорится в сообщении. В отдельных туристических местах действует комендантский час с 20:30 до 6:00, а в отелях не хватает воды, которой, по некоторым данным, может не быть до декабря.

Протесты вспыхнули 7 октября в городе Вакоас-Феникс на фоне перебоев с водоснабжением и роста цен – в некоторых районах воды не было неделями. Ситуация обострилась 9 октября, когда полицейский без предупреждения выстрелил в микроавтобус и тяжело ранил в шею возвращавшуюся с работы 27-летнюю женщину. Согласно сведениям СМИ, пулю из раны извлекла бригада индийских хирургов, срочно направленная на остров. После инцидента начались поджоги, мародерство, в том числе в супермаркетах и нападения на полицейские участки. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.

По данным агентства AFP, к 14 октября с начала беспорядков было задержано около 100 человек, включая 16 несовершеннолетних, власти продлили комендантский час до пятницы, 16 октября, расширив его на 10 административных районов страны.

Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам обвинил в разжигании насилия наркоторговцев, которые, согласно сведениям полиции, якобы финансируют нападения на участки.

Ранее сообщалось, что из-за топливного дефицита на Бали российские туристы столкнулись с отменой экскурсий и проблемами с вызовом такси, на автозаправках появились очереди.