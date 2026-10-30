Российские туристы не отказались от поездок на Маврикий из-за беспорядков

Маврикий по-прежнему пользуется спросом у россиян, несмотря на беспорядки Российские туристы не отказались от поездок на Маврикий из-за беспорядков

Москва30 окт Вести.Охватившие Маврикий в октябре беспорядки не повлияли на спрос у российских туристов, пишет Российский союз туриндустрии.

Отмечается, что протесты и беспорядки в островном государстве шли вдали от туристических зон, отели и аэропорт продолжали работу.

Беспорядки на Маврикии не повлияли на спрос российских туристов. Октябрьские волнения на острове отразились на европейских рынках, но не на российском говорится в сообщении РСТ

В Интуристе заявили, что спрос на Маврикий в 2026 году вырос в 2,5 раза.

Наши туристы относятся ко всему спокойно, вопросы от агентов были, но продажи все равно идут заявила директор по связам с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что бронирование туров на Маврикий находится "примерно на уровне прошлого года".

В середине октября российское посольство на Маврикии рекомендовало гражданам РФ соблюдать комендантский час, но отметило, что необходимости переносить поездки на остров нет.