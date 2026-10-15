Посольство РФ: необходимости отменять поездки на Маврикий нет Посол РФ Зейналова: необходимости отменять поездки на Маврикий нет

Москва15 окт Вести.Российское посольство на Маврикии рекомендовало гражданам РФ соблюдать комендантский час, отметив при этом, что необходимости переносить поездки на остров нет. Об этом "Известиям" сообщила посол России на Маврикии Ирада Зейналова.

С точки зрения откладывания поездок, в данный момент я не могу такого посоветовать, потому что ничего экстраординарного в зоне, где находятся отели, по крайней мере, то есть организованный отдых, не происходит. Да, беспорядки были в течение трех дней. Были частичные перекрытия дорог, несколько нападений на полицейские участки сказала она

По словам дипломата, при этом гражданам настоятельно рекомендуют не покидать зону проживания без необходимости.

Оставайтесь на территории отелей, потому что ситуация может измениться, а вы можете не успеть вернуться домой. Ничего страшного не происходит, но нужно проявлять разумную предосторожность, разумную бдительность. В принципе, я думаю, что все люди взрослые и услышат мой призыв - соблюдать комендантский час и соблюдать разумную предосторожность заключила посол

Маврикий охвачен массовыми беспорядками. Как передает AFP, к 14 октября с начала волнений задержано порядка 100 человек, среди них 16 несовершеннолетних. Власти приняли решение продлить комендантский час до пятницы, 16 октября, и расширить его на 10 административных районов.

В отдельных туристических местах комендантский час действует с 20.30 до 06.00. Как сообщал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, организация следит за ситуацией и поддерживает связь с туроператорами, работающими на этом направлении. Абдюханов призвал россиян следовать указаниям местных властей, а также отелей и принимающих компаний.