Москва30 октВести.Посольство России в Париже призвало российских граждан проявлять бдительность и избегать мест проведения массовых акций протеста во Франции. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
31 октября во Франции третью субботу подряд пройдут общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединятся профсоюзы и представители движения "желтых жилетов".
В посольстве рекомендовали соблюдать требования французских властей и следить за информацией о возможных ограничениях.