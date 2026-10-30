Посольство РФ рекомендовало соблюдать бдительность во время протестов во Франции

Посольство РФ призвало россиян избегать мест протестов во Франции Посольство РФ рекомендовало соблюдать бдительность во время протестов во Франции

Москва30 окт Вести.Посольство России в Париже призвало российских граждан проявлять бдительность и избегать мест проведения массовых акций протеста во Франции. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

31 октября во Франции третью субботу подряд пройдут общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединятся профсоюзы и представители движения "желтых жилетов".

В посольстве рекомендовали соблюдать требования французских властей и следить за информацией о возможных ограничениях.