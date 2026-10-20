Россиянам рассказали, как обезопасить отпуск во время протестов в Париже Эксперт Ансталь посоветовала отдыхать в пригороде Парижа на фоне протестов

Москва20 окт Вести.Для безопасного отдыха во Франции россиянам стоит выбирать экскурсии по пригородам Парижа, где не проходят массовые протесты. Об этом заявила турэксперт Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru.

Она также рекомендует путешественникам отслеживать новости, уточнять график работы общественного транспорта и обходить места большого скопления людей.

Если вы оказались в Париже, где у вас запланирован отдых, первое, что я бы порекомендовала, - это обязательно следить за новостями. Лучше использовать несколько источников отметила специалист

Ранее туристы из России рассказали, как переживают погромы в Париже. Некоторые из них признались, что боятся выходить по вечерам и посещать центральные районы города. По их словам, улицы завалены мусором и сожженными велосипедами.