Россиян призвали взвешивать риски при планировании поездки за рубеж Посольство РФ: россияне, планируя поездку за рубеж, должны взвешивать риски

Москва13 июл Вести.Россияне, планируя поездки за рубеж, должны взвешивать все риски. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ во Франции на фоне взрыва в Монако.

В дипмиссии подчеркнули, что в нынешней международной обстановке было бы опрометчиво рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта.

Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски сообщили в посольстве

Дипломаты отмечают, что речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах нахождения за рубежом.

В мае академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Африку из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Позже он также отметил, что из-за смены климата и инфекций россиянам лучше отказаться от летнего отпуска за границей. Он добавил, что субтропики с высокой влажностью – это испытание для организма, поэтому лучше отдыхать в России.

29 июня произошел взрыв в Монако, в ходе которого пострадали трое человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Мужчина уже вышел из комы. Интерпол опубликовала данные о розыске подозреваемой гражданки Украины Анастасии Березовской. 6 июля ее тело было обнаружено под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнего арестовали на два месяца.