Москва13 июлВести.Россияне, планируя поездки за рубеж, должны взвешивать все риски. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ во Франции на фоне взрыва в Монако.
В дипмиссии подчеркнули, что в нынешней международной обстановке было бы опрометчиво рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта.
Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все рискисообщили в посольстве
Дипломаты отмечают, что речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах нахождения за рубежом.
В мае академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Африку из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Позже он также отметил, что из-за смены климата и инфекций россиянам лучше отказаться от летнего отпуска за границей. Он добавил, что субтропики с высокой влажностью – это испытание для организма, поэтому лучше отдыхать в России.
29 июня произошел взрыв в Монако, в ходе которого пострадали трое человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Мужчина уже вышел из комы. Интерпол опубликовала данные о розыске подозреваемой гражданки Украины Анастасии Березовской. 6 июля ее тело было обнаружено под Киевом. По делу об убийстве задержаны бывший сотрудник правоохранительных структур и офицер ГУР Минобороны Украины. Последнего арестовали на два месяца.