Князь Альбер II осудил первый теракт в Монако, в котором пострадали три человека

Альбер II осудил первый в истории Монако теракт Князь Альбер II осудил первый теракт в Монако, в котором пострадали три человека

Москва30 июн Вести.Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали несколько человек, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества говорится в официальном заявлении в соцсетях Княжеского дворца Монако

Альбер II назвал "выдающейся" работу сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, пострадавшим от теракта.

Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить им всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержку говорится в сообщении

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, он объявлен в розыск.

По словам премьер-министра страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта.