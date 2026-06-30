Москва30 июнВести.Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали несколько человек, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева.
Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообществаговорится в официальном заявлении в соцсетях Княжеского дворца Монако
Альбер II назвал "выдающейся" работу сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, пострадавшим от теракта.
Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить им всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержкуговорится в сообщении
Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, он объявлен в розыск.
По словам премьер-министра страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта.