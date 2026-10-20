Москва20 октВести.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не зафиксировано увеличение просьб отменить забронированные на ближайшее время туры во Францию на фоне продолжающихся беспорядков в Париже. Туристы, которые уже находятся в столице, опасаются за свою безопасность. Об этом пишет РБК.
Одна из россиянок рассказала изданию, что боится выходить по вечерам и посещать центральные районы Парижа.
Никто не понимает, как долго это будет продолжаться, так как сама забастовка должна была проходить только 17 октября, но вандализм и погромы, начавшиеся под шумок, происходят уже третий деньприводит ее слова издание
Она добавила, что улицы завалены мусором и сожженными велосипедами, а на зданиях нарисовано много граффити, но волонтеры и коммунальные службы пытаются все оперативно убрать.
Во время погромов были разграблены многие люксовые магазины. Местные СМИ уже нашли объявления на интернет-площадках, где продаются украденные товары.