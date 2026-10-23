Кондратьева-Сальгеро: погромы во Франции не имеют ничего общего с революцией

Французский журналист заявила, что погромы в стране не похожи на революцию Кондратьева-Сальгеро: погромы во Франции не имеют ничего общего с революцией

Москва23 окт Вести.Нынешняя ситуация во Франции не имеет ничего общего с новым революционным движением. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала главный редактор литературного альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, протестующие на улицах французских городов разрушают все подряд — от недорогих магазинов и лавок сапожников до модных бутиков и аптек.

Все было покрушено и разворовано, а не только дорогие бутики, то есть здесь вовсе не Великая, не Октябрьская и даже не Социалистическая революция. Это погромы и бунты, варваризация и профанация каких-то вообще вещей, представляющих правопорядок, республику сказала журналист

Ранее сообщалось, что в Траппе, расположенном в департаменте Ивелин неподалеку от Парижа, произошла стрельба, в результате которой погиб человек и четверо пострадали.