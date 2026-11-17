Москва17 ноя Вести.Протестное движение во Франции резко пошло на спад, потому что суть социальных требований манифестантов полностью теряется на фоне политических лозунгов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она отметила, что на последние протестные акции по всей стране вышли более 300 тысяч человек, что достаточно только для проведения крупной манифестации в каком-либо большом городе.

В очередные выходные движение резко идет на спад. Более трехсот тысяч человек, если это по всей стране, то это очень и очень немного. Если бы это было только в одном Париже или в одном из крупных городов, это была бы крупная манифестация, потому что даже в одном Париже настоящей крупной манифестацией считается [такая, которая] начинается от 50, 80 или 100 тысяч человек. В прошедшие выходные спад был достаточно резким сообщила журналист

Кондратьева-Сальгеро назвала причиной резкого снижение протестного движения во Франции отсутствие новых требований со стороны митингующих.

Дело в том, что само по себе все это движение – это не новая волна, это все та же волна… Люди начинают отходить от этого движения. Сама по себе суть всего движения теряется полностью в политических требованиях, а не в социальных. То есть в данный момент это инфильтрировано донельзя ультралевым блоком. Все реально звучащие требования абсолютно и изначально невыполнимы, потому что то самое правительство, к которому они тщетно взывают, через шесть месяцев и даже меньше уже не будет на месте объяснила она

Ранее соучредитель французского медиапроекта Divergence Politique и геополитический аналитик Фабрис Сорлин заявил, что Франция может скатиться к гражданской войне на фоне обнищания населения и растущего недовольства из-за неконтролируемого притока мигрантов.