Москва7 окт Вести.Протестное движение во Франции усугубилось в первую очередь из-за серьезного ощущения общественного неблагополучия. Социальные блага, которые гарантирует государство своим гражданам, стали получать далеко не все французы. Подробностями в интервью ИС "Вести" поделилась профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

В частности, по ее словам, высшее образование всегда являлось лифтом для социального продвижения молодежи, однако благодаря селективному отбору возникла "положительная дискриминация".

Во Франции достаточно регулярно происходят подобные события. В первую очередь, это показатель очень серьезного ощущения общественного неблагополучия… Когда детям из пригородов предоставляются дополнительные места в учебных заведениях, даже несмотря на то, что они, может быть, не такие высокие баллы получают… И вот это общее ощущение общественного неблагополучия, тревоги за свое будущее, оно объединило школьников практически по всей Франции объяснила Обичкина

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров, низких зарплат педагогов и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками. По последним данным, по всей стране задержаны более шести тысяч человек, большая часть которых несовершеннолетние.