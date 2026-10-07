Студентка из Франции: нынешняя система образования никуда не годится

Студентка из Франции заявила, что нынешняя система образования никуда не годится Студентка из Франции: нынешняя система образования никуда не годится

Москва7 окт Вести.Нынешняя система образования во Франции никуда не годится. Об этом ИС "Вести" заявила одна из студенток университета Sciences Po, которая принимает участие в протестах в Париже.

Нынешняя французская система никуда не годится. Расписание перегружено, преподавателей не хватает. В некоторых местах сплошная антисанитария, работать невозможно. Кому-то приходилось сдавать выпускные экзамены на парковке. Нам это надоело, и мы здесь, чтобы отстаивать свои права сказала девушка

Ранее сообщалось, что полицейские во Франции задержали 6629 человек с начала протестов.