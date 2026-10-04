Эксперт - о протестах во Франции и попытках манипуляции толпой Евгений Примаков: во Франции мы видим попытки манипуляции толпой

Москва4 окт Вести.Протесты во Франции являются попыткой манипуляции общественным мнением. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил член президиума совета по внешней и оборонной политике Евгений Примаков.

То, что мы видим во Франции, это очередной эпизод попытки манипуляции толпой, что-то под выборы, что-то против выборов. Почему сейчас старшеклассники и лицеисты удивляются, что мало преподавателей и тараканы бегают в классах - такого разве раньше не бывало? Насколько я помню, эта ситуация тянулась десятилетиями. Сложно себе представить, чтобы люди, которые сейчас громят магазины и жгут автобусы, рассуждают так: что-то у нас тараканы в классе, пойду-ка сожгу автобус. Это уже самоподпитывающаяся история считает Евгений Примаков

При этом, по его словам, через такие бунты Франция проходила много раз.

На образование сейчас страна тратит меньше, чем на обслуживание долга, на оборону тратит гораздо больше. Вопрос только в том, как ты будешь этой управлять толпой? И здесь мы приходим к следующей важной истории, следующему компоненту нарождающегося европейского фашизма — это обязательность внешних угроз. Вот они - русские сказал Евгений Примаков

Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.