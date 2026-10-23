AFP: человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы под Парижем

Человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы под Парижем AFP: человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы под Парижем

Москва23 окт Вести.Стрельба произошла в Траппе, расположенном в департаменте Ивелин неподалеку от Парижа. В результате инцидента погиб человек и четверо пострадали. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Уточняется, что нападавший стрелял из машины. Его задержали в коммуне Куаньер. Его личность пока не называется. Полиция устанавливает обстоятельства и мотивы нападавшего.

Речь идет об очень серьезных ранах, в некоторых случаях с несколькими пулевыми ранениями. Так что очевидно, что жизнь этих людей находится в опасности сказал депутат от департамента Ивелин Лоран Мазори в эфире телеканала BFMTV, комментируя состояние четырех пострадавших

Ранее глава Профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес заявил в интервью радиостанции RMC, что предприниматели во Франции вооружаются, чтобы защититься от погромщиков.