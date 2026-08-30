Москва30 авгВести.Стрельба на вечеринке в городе Арау, расположенном в кантоне Аргау на севере Швейцарии, могла быть терактом. Об этом заявил начальник полиции кантона Аргау Михаэль Лойпольд.
По словам правоохранителя, рассматриваются и другие версии произошедшего.
Совершенно очевидно, что мы рассматриваем терроризм как мотивсказал Лойпольд
О стрельбе в Арау ранее сообщила швейцарская телерадиокомпания RSI. В полиции рассказали, что в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. Ведутся поиски подозреваемого.