Полиция Швейцарии допустила версию теракта при стрельбе на вечеринке

Стрельба в Швейцарии могла быть терактом Полиция Швейцарии допустила версию теракта при стрельбе на вечеринке

Москва30 авг Вести.Стрельба на вечеринке в городе Арау, расположенном в кантоне Аргау на севере Швейцарии, могла быть терактом. Об этом заявил начальник полиции кантона Аргау Михаэль Лойпольд.

По словам правоохранителя, рассматриваются и другие версии произошедшего.

Совершенно очевидно, что мы рассматриваем терроризм как мотив сказал Лойпольд

О стрельбе в Арау ранее сообщила швейцарская телерадиокомпания RSI. В полиции рассказали, что в результате инцидента один человек погиб и пятеро пострадали. Ведутся поиски подозреваемого.