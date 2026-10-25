Ici: совершивший теракт под Парижем был переведен в психиатрическое отделение

Совершивший теракт под Парижем переведен в психиатрическое отделение Ici: совершивший теракт под Парижем был переведен в психиатрическое отделение

Москва25 окт Вести.Мужчина, устроивший теракт в коммуне Трапп под Парижем, освобожден из-под стражи и переведен в психиатрическое отделение. Об этом сообщила радиостанция ici со ссылкой на национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Такое решение было принято по результатам психиатрического освидетельствования. В прокуратуре указали, что наблюдение в отделении может продолжаться до двух суток. PNAT необходимо выяснить, "совместимо ли состояние его психического здоровья с возможностью продолжения допросов".

Подозреваемый в совершении террористического акта в департаменте Ивелин был освобожден из-под стражи. Мужчина был переведен в психиатрическое отделение при префектуре полиции Парижа следует из публикации

Отмечается, что токсикологическая экспертиза обнаружила в крови подозреваемого следы наркотиков.

Токсикологический анализ выявил наличие каннабиса и кокаина цитирует радиостанция сообщение прокуратуры

В пятницу в Траппе, расположенном в департаменте Ивелин неподалеку от Парижа, произошла стрельба. Жертвой инцидента стал французский боец MMA Пенго Боссио Ванги. Пятеро человек получили серьезные травмы, среди пострадавших 12-летняя девочка.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот теракт переломным моментом.