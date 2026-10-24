Atch Academy: французский боец ММА Боссио Ванги погиб в теракте под Парижем

Французский боец MMA погиб в результате теракта под Парижем Atch Academy: французский боец ММА Боссио Ванги погиб в теракте под Парижем

Москва24 окт Вести.Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы под Парижем. Об этом сообщил клуб спортсмена Atch Academy.

Там уточнили, что Боссио Ванги на момент смерти было 26 лет.

С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну говорится в сообщении на странице клуба в социальных сетях

Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения. Среди них - 12-летняя девочка. Преступника задержали и поместили под стражу. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее переломным моментом для страны.