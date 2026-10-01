Москва1 окт Вести.В Бразилии мужчина по ошибке расправился с известным бойцом муай-тай Кристиано Гонсалвесом Фигейрой. Об этом пишет Need To Know.

Вечером 27 сентября Фигейра был с друзьями в баре в районе Марешаль Эрмес на севере Рио-де-Жанейро. Там к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния. Затем преступник скрылся. Фигейру доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По информации свидетелей, нападавший искал в баре человека, который до этого атаковал его сына. Скорее всего, он перепутал спортсмена с обидчиком своего сына - оба, как сообщается, были в зеленой одежде. Задержать стрелявшего пока не удалось.

Ранее сообщалось, что во Франции таможенники случайно обнаружили тело 25-летней бразильской модели Лариссы Брито дос Сантос в автомобиле ее бывшего бойфренда Матье. Как оказалось, незадолго до гибели девушка узнала, что мужчина является профессиональным преступником, после чего решила разорвать с ним отношения и переехала в другой город. Семья Лариссы утверждает, что Матье продолжал преследовать девушку после их расставания.