Москва21 сен Вести.В Бразилии убита 21-летняя блогерша Ивлин Лима Дантас. Об этом сообщает портал Need To Know.

По данным портала, преступление произошло в городе Майн-ду-Риу (штат Пара).

Как сообщается, ночью 16 сентября к дому девушки подъехал автомобиль, из которого вышли двое вооруженных мужчин. Они вывели Ивлин на улицу и расстреляли ее на глазах у отца, который в то время был дома.

После этого злоумышленники нанесли на забор аббревиатуру TCP - Terceiro Comando Puro (Настоящий третий отряд). Эта группировка появилась в Рио-де-Жанейро в 2002 году.

Девушка вела популярный блог о городских мероприятиях и своей жизни, насчитывавший более 24 тысяч подписчиков.

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