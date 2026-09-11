Москва11 сен Вести.В Бразилии 11-летняя жительница родила девочку, после чего полиция начала расследование ее изнасилования, сообщил портал Metropoles.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в городе Куритибанус штата Санта-Катарина. Роды прошли в жилом доме, после них мать и новорожденная девочка получили помощь от пожарных, а затем были доставлены в больницу для медобследования.

Как сообщила Гражданская полиция Санта-Катарины (PCSC), с учетом возраста матери произошедшее квалифицируется как изнасилование уязвимого лица. Это означает, что по закону любые сексуальные действия с лицами младше 14 лет, независимо от наличия или отсутствия согласия, классифицируются как такое преступление говорится в публикации

Ранее сотрудники перинатального центра Ростова-на-Дону приняли роды у 12-летней девочки. Информация о случае передана в правоохранительные органы.