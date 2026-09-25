Во Франции тело модели нашли в машине ее бывшего бойфренда Тело известной бразильской модели случайно нашли в машине ее бывшего бойфренда

Москва25 сен Вести.Во Франции таможенники случайно обнаружили тело 25-летней бразильской модели Лариссы Брито дос Сантос в автомобиле ее бывшего бойфренда. Об этом пишет издание Need To Know.

В понедельник, 21 сентября, сотрудники таможни проводили внеплановые проверки автомобилей на шоссе в коммуне Бриньоль, регион Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Во время осмотра одной из машин на заднем сиденье обнаружили изувеченное тело девушки с множеством ножевых ранений. Водителя, известного только как Матье, задержали.

Погибшей оказалась 25-летняя Ларисса Брито дос Сантос, родившаяся в Сан-Паулу. Девушка работала моделью и выступала в ночных клубах. В 2023 году она переехала во Францию, где продолжила карьеру.

Весной Сантос начала отношения с Матье. Незадолго до гибели девушка узнала, что мужчина является профессиональным преступником, после чего разорвала с ним отношения и переехала в другой город. Семья Лариссы утверждает, что Матье преследовал девушку после их расставания, что побудило ее переехать в другой город и начать новые отношения.

В своем последнем сообщении девушка сообщила матери, что Матье находится у нее дома, после чего перестала отвечать. Тогда мать девушки набрала номер мужчины. Он ответил, что Ларисса спит, после чего заблокировал звонки.