Грузинский дзюдоист избил соперника после поражения в матче Грузинский дзюдоист сломал сопернику челюсть после поражения на турнире

Москва8 сен Вести.Грузинский дзюдоист Акакий Джапаридзе сломал сопернику челюсть и выбил ему два зуба после поражения на турнире в Германии. Об этом пишет Die Welt.

Джапаридзе проиграл поединок 29-летнему немецкому спортсмену Тимо Кавелиусу и набросился на него. Кавелиуса доставили в университетскую клинику Лейпцига и прооперировали.

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24-летний грузинский спортсмен выступал за команду из Лейпцига в качестве приглашенного бойца. В клубе принесли извинения и отметили, что остаются "глубоко потрясены" произошедшим.

Отмечается, что Джапаридзе может получить пожизненную дисквалификацию.

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