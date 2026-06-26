Депутаты устроили массовую драку в грузинском парламенте Грузинские депутаты устроили массовую драку в местном парламенте

Москва26 июн Вести.Депутаты устроили массовую драку в грузинском парламенте во время выступления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, сообщает Ambebi.

Как отмечается, во время доклада премьера один из оппозиционных депутатов Георгий Шарашидзе, представляющий фракцию партии "Гахария за Грузию", с места резко раскритиковал Кобахидзе. После этого с ним в перепалку вступили депутаты из правящей партии "Грузинская мечта".

Перепала быстро перетекла в потасовку, среди прочих в ней принял участие трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, который также представляет правящую партию.

Трансляция заседания парламента шла в прямом эфире на местном телевидении, и потасовка попала на экраны. После этого заседание и трансляция были прерваны.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 24 июня обвинил Европарламент в фашизме после инициативы сохранить безвизовый режим только для определенных групп граждан страны.