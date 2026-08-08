Москва8 авг Вести.Заседание парламента Косова было экстренно прервано из-за инцидента в зале: оппозиционный депутат забросала яйцами премьер-министра и лидера правящего движения "Самоопределение" Альбина Курти. Об этом сообщает информационный портал "Косово онлайн".

Инцидент произошел во время выступления Курти с трибуны. К нему подошла представительница одной из оппозиционных фракций и начала бросать в него яйца. Депутаты от "Самоопределения" попытались закрыть своего лидера, в результате чего произошла потасовка, и спикер был вынужден объявить перерыв.

Скандал разразился на фоне затянувшегося политического кризиса. На прошедших 7 июня внеочередных выборах движение Курти одержало победу, однако для формирования правительства и избрания нового президента края ему требуется заручиться поддержкой оппозиционных сил, которые оказывают жесткое сопротивление.