Москва22 июн Вести.Расистский скандал разгорелся в Европарламенте из-за слов правоконсервативных евродепутатов в адрес коллеги иракского происхождения Абир Аль-Сахлани, пишет газета Politico.

Отмечается, что фракция Renew Europe в письме главе Европарламента Роберте Метсоле потребовала наказать двух депутатов правоконсервативной группы из-за их заявлений в адрес Аль-Сахлани, которые расценены как расистские.

Я все больше обеспокоена ощущением безнаказанности, которое может укрепиться, если подобное поведение останется без реакции цитирует издание письмо главы фракции Renew Europe Валери Айе

Пресс-секретарь Метсолы Дельфин Колар заявила газете, что спикер Европарламента рассмотрит вопрос о скандальных высказываниях депутатов.

Скандал произошел после голосования по законопроекту, который ужесточает правила депортации мигрантов. Родившаяся в Ираке евродепутат Аль-Сахлани заявила, что никогда раньше не чувствовала себя настолько небезопасно в Европарламенте. Финский депутат Себастьян Тюнккюнен прокомментировал видео ее выступления словами "поплачь еще", а датский депутат Кристоффер Сторм посоветовал ей "вернуться домой".

Позднее Сторм отверг обвинения в расизме и назвал подобные заявления "клеветническими".

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер говорил, что часть евродепутатов боятся попасть под санкции из-за контактов с РФ.