Москва16 июнВести.Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола попросила надзорный орган института проверить, нарушил ли депутат от Люксембурга Фернан Картайзер кодекс поведения из-за его контактов с российскими официальными лицами. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на письмо главы ЕП.
Картайзер в свою очередь отметил, что пресса получает письма о деятельности депутатов раньше самих парламентариев.
Ранее депутат неоднократно посещал Россию, за что был исключен из фракции консерваторов Европарламента. В июне он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.