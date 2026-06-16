Politico: в Европарламенте начали проверку депутата после встреч с россиянами

Евродепутата проверят на связи с Россией Politico: в Европарламенте начали проверку депутата после встреч с россиянами

Москва16 июн Вести.Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола попросила надзорный орган института проверить, нарушил ли депутат от Люксембурга Фернан Картайзер кодекс поведения из-за его контактов с российскими официальными лицами. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на письмо главы ЕП.

Картайзер в свою очередь отметил, что пресса получает письма о деятельности депутатов раньше самих парламентариев.

Ранее депутат неоднократно посещал Россию, за что был исключен из фракции консерваторов Европарламента. В июне он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.