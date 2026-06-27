Москва27 июнВести.Часть депутатов Европейского парламента выступают за поиск компромисса и диалога с Москвой. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что такие парламентарии пока в меньшинстве, однако их число растет.
В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россиейсказал Картайзер
Ранее он отметил, что часть депутатов Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Москвой. По словам Картайзера, именно поэтому он старается публично не раскрывать имена других евродепутатов, участвующих в контактах с Россией.