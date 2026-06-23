FT: Лондон недоволен переносом саммита с ЕС после отставки Стармера FT: решение ЕС о переносе саммита с Британией вызвало недовольство Лондона

Москва23 июн Вести.Власти Великобритании остались недовольны решением Евросоюза перенести саммит, посвященный развитию отношений между Лондоном и Брюсселем, на фоне предстоящей смены британского премьер-министра. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, после того как премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку, председатель Евросовета Антониу Кошта решил отложить встречу, запланированную на 22 июля. В ЕС сочли, что саммит стоит провести уже с новым главой британского правительства.

Как пишет FT, для британской стороны это решение стало неожиданным и вызвало раздражение у участников переговоров. Один из источников издания сообщил, что в Лондоне были недовольны таким шагом и не ожидали подобного развития событий.

Кошта, по данным газеты, заявил, что Евросоюз намерен дождаться назначения нового премьер-министра Великобритании. Он также выразил надежду, что преемник Стармера продолжит курс на перезагрузку отношений между Лондоном и Брюсселем.

22 июня Кир Стармер объявил на Даунинг-стрит об отставке с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии.

Ранее The Guardian писала, что команда Стармера начала передавать полномочия сторонникам депутата Энди Бернэма, что указывало на подготовку к смене власти. Политический кризис в Великобритании обострился после местных выборов 7 мая: лейбористы впервые потеряли контроль над парламентом Уэльса и около 1,4 тыс. мест в законодательных органах Англии.