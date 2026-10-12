Рэпер P. Diddy покинул тюрьму на скорой с разбитой головой TMZ: рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой с травмой головы

Москва12 окт Вести.Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), доставили из тюрьмы в больницу из-за травмы головы. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

По данным издания, скорую помощь вызвали в ночь на 10 октября. Предположительно, Комбса отвезли в ближайшую больницу, однако обстоятельства получения травмы остаются неизвестными.

До рассвета рэпера вернули в тюрьму - он был в сознании и разговаривал.

В последние недели Комбс неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за событий в заключении. Издания выяснили, что его отправляли в карцер в наказание за использование мобильного телефона и употребление алкоголя. Кроме того, в июле 56-летний рэпер подрался с другим заключенным. По последней информации, P. Diddy перевели в одиночную камеру после публикаций СМИ о привилегированных условиях его содержания.

В 2025 году Комбса, арестованного в 2024-м, приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. Присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его освобождение запланировано на 21 января 2028 года.