Telegraph: рэпера P. Diddy могут обвинить в причастности к убийству Тупака

Рэпера P. Diddy могут обвинить в "заказе" убийства Тупака Шакура Telegraph: рэпера P. Diddy могут обвинить в причастности к убийству Тупака

Москва19 авг Вести.Американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, более известному как P. Diddy, могут предъявить уголовное обвинение в связи с убийством коллеги Тупака Шакура. Об этом пишет газета Telegraph.

Уточняется, что это произойдет, если суд признает виновным в преступлении гангстера Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, который утверждал о причастности Diddy к преступлению.

Если прокуроры смогут добиться обвинительного приговора для Дэвиса, "это даст зеленый свет действиям против Diddy" отмечается в публикации

Дэвис заявил, что убийство Тупака Шакура было "заказано" Комбсом в ходе записи, тайно сделанной полицией в 2008 году. Эта запись используется в качестве доказательства в суде.

3 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать несколько актов милосердия, в том числе в отношении рэпера Diddy.

Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Рэпер находился в автомобиле вместе с основателем звукозаписывающей компании Death Row Records Шугом Найтом, когда по ним из остановившейся рядом машины открыли огонь.