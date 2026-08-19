Москва19 авгВести.Американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, более известному как P. Diddy, могут предъявить уголовное обвинение в связи с убийством коллеги Тупака Шакура. Об этом пишет газета Telegraph.
Уточняется, что это произойдет, если суд признает виновным в преступлении гангстера Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, который утверждал о причастности Diddy к преступлению.
Если прокуроры смогут добиться обвинительного приговора для Дэвиса, "это даст зеленый свет действиям против Diddy"отмечается в публикации
Дэвис заявил, что убийство Тупака Шакура было "заказано" Комбсом в ходе записи, тайно сделанной полицией в 2008 году. Эта запись используется в качестве доказательства в суде.
3 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать несколько актов милосердия, в том числе в отношении рэпера Diddy.
Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Рэпер находился в автомобиле вместе с основателем звукозаписывающей компании Death Row Records Шугом Найтом, когда по ним из остановившейся рядом машины открыли огонь.