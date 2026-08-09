NYP: подозреваемый в убийстве Тупака Шакура мог исказить факты в своих мемуарах

Подозреваемый в убийстве Тупака Шакура мог соврать в своих мемуарах NYP: подозреваемый в убийстве Тупака Шакура мог исказить факты в своих мемуарах

Москва9 авг Вести.В понедельник в суде будет представлена аудиозапись мемуаров Дуэйна Дэвиса, обвиняемого в убийстве Тупака Шакура. Как сообщает New York Post, запись может доказать, что гангстер исказил обстоятельства преступления в своей книге.

Об аресте в одном из пригородов Лас-Вегаса 60-летнего наркобарона Дэвиса стало известно в конце сентября 2024 года. Ему вменяется преступление, совершенное более четверти века назад. По версии следствия, именно Дэвис спланировал убийство Тупака Шакура, и на сегодня он — последний из выживших подозреваемых по этому делу.

Как сообщали СМИ, Дэвис в суде Лас-Вегаса своей вины в убийстве рэпера не признал. В январе 2025 года его адвокат обратился с ходатайством о прекращении дела, утверждая, что ранее прокуратура обещала его подзащитному иммунитет в рамках некой сделки.

Как пишет New York Post, в ходе семиминутного телефонного разговора с любовницей Дэвис фактически дезавуировал собственные слова из книги "Compton Street Legend" ("Легенда Комптон-стрит"), где утверждал, что солгал о своем участии в организации убийства Тупака в 1996 году. Издание также напоминает, что ранее гангстер всегда называл виновным своего племянника Орландо Андерсона, находившегося с ним в машине в тот вечер.

Член банды, предположительно заказавший убийство Тупака Шакура, подорвал собственную линию защиты, хвастливо беседуя по телефону со своей любовницей говорится в публикации газеты

Аудиозапись семиминутного разговора, как отмечает издание, будет предъявлена стороне обвинения в суде над Дэвисом в Лас-Вегасе, слушания назначены на понедельник.

Напомним, Тупак Шакур был застрелен вечером 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Его автомобиль BMW, в котором находился он и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. От огнестрельных ран 25-летний музыкант скончался в больнице через несколько дней.