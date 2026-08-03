Певца Кунгурова могли убить во время конфликта и инсценировать самоубийство Отец певца Кунгурова считает, что его сына могли убить и инсценировать суицид

Москва3 авг Вести.Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров утверждает, что его сына могли убить, после чего инсценировать самоубийство, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката мужчины Евгения Черноусова.

Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. … Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии ... [могли совершить инсценировку, чтобы] скрыть следы преступления рассказал адвокат

Кунгуров-старший и раньше придерживался этой версии. В ее пользу говорит полученная певцом черепно-мозговая травма - единственная, которая отличалась от других повреждений, обнаруженных на теле артиста после его гибели.

При этом отец певца считает, что никто из профессионального круга общения его сына не мог совершить подобное преступление, поскольку Евгений был открытым и доброжелательным человеком, готовым прийти на помощь близким.

Тело 40-летнего певца обнаружили 8 апреля 2024 года под окнами дома, без явных признаков насильственной смерти. Предположительно, артист страдал депрессией и мог покончить жизнь самоубийством. Спустя два года по настоянию отца погибшего по этому факту было возбуждено дело о доведении до самоубийства.