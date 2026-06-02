Исполнителю хита Gangnam Style грозит тюрьма за психотропы Певец PSY может попасть в тюрьму за незаконное получение психотропных препаратов

Москва2 июн Вести.Известному южнокорейскому певцу Пак Чэ Сану, более известному под псевдонимом PSY, автору суперхита Gangnam Style, грозит тюремное заключение сроком до года за нарушение закона об обороте психотропных веществ. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, с 2022 по 2025 год PSY отправлял своего менеджера и других людей в одну из больниц Сеула, чтобы те получали рецепты и приобретали психотропные препараты для лечения бессонницы, тревожных расстройств и депрессии. Сам певец перед этим не проходил личного осмотра у врача.

Согласно законодательству Южной Кореи, рецепт на такие препараты может выписать только врач после осмотра пациента, а воспользоваться им – только сам пациент.

Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон (примерно 475 тысяч рублей — прим. ред.) говорится в публикации

Расследование началось еще летом 2025 года, а в конце мая дело передали в прокуратуру. Подозреваемыми по делу проходят еще пять человек, в том числе врач, выписавший рецепт, и менеджер артиста.

Ранее, в августе 2025 года, PSY заявлял, что действительно отправил другого человека купить лекарства "по ошибке", но утверждал, что сам рецепт на препарат за него никто не получал.