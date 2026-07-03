Москва3 июлВести.Секретная служба США допустила в 2024 году ряд ошибок, которые помешали выявить и предотвратить попытку покушения на президента США Дональда Трампа, отмечено в докладе генерального инспектора министерства внутренней безопасности США.
Покушение произошло в 2024 году на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из винтовки, ранив Трампа в ухо, убив одного участника митинга и ранив еще двоих участников. Нападавший уничтожен на месте снайпером Секретной службы.
Секретная служба упустила множество возможностей для выявления, предотвращения и пресечения попытки покушения, отмечено в докладе.
Так, оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) не работало должным образом из-за технических сбоев и недостатка квалифицированного персонала. Это позволило Круксу незаметно запустить дрон для разведки местности за несколько часов до митинга.
Кроме того, сотрудники Секретной службы не создали общего с местной полицией оперативного штаба.
Несмотря на предупреждение правоохранителей Пенсильвании о невозможности контроля внешнего периметра, зону проведения митинга не закрыли, а линию огня с крыши ближайшего здания не заблокировали.
Зону изначально обозначили как представляющую угрозу для безопасности, однако злоумышленник получил беспрепятственный доступ к позиции для стрельбы, подчеркивает генинспектор.
Министерство юстиции США квалифицировало предотвращенную атаку на состоявшийся в Белом доме турнир UFC как очередную попытку покушения на Трампа.