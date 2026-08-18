В США спустя 30 лет начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

Суд по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура начался в США В США спустя 30 лет начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

Москва18 авг Вести.В Соединенных Штатах Америки начался судебный процесс над Дуэйном Дэвисом, которого обвиняют в покушении на рэпера Тупака Шакура в 1996 году, передает телеканал CNN.

Он, согласно версии обвинения, организовал расправу над рэпером из мести за своего племянника Орландо Андерсона, который был избит в вестибюле отеля в Лас-Вегасе. Отмечается, что Дэвис публично демонстрировал "животную злость" к Шакуру.

Вокруг этого судебного процесса много слухов о рэперах и гангстерах. Правоохранительные органы утверждают, что гибель Шакура связана с жестокой враждой между бандами… некоторые участники тех событий это отрицают говорится в материале

Ранее газета New York Post сообщила, что Дэвис мог исказить обстоятельства преступления в своей книге. Уточнялось, что в ходе семиминутного телефонного разговора с любовницей он фактически дезавуировал собственные слова из книги "Compton Street Legend" ("Легенда Комптон-стрит").