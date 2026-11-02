Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы на 25 дней раньше срока Дату выхода рэпера P. Diddy из тюрьмы перенесли на 25 дней

Москва2 ноя Вести.Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) может покинуть места лишения свободы на 25 дней раньше планируемого срока. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро тюрем США.

По информации из профиля рэпера в системе, новая дата его выхода из тюрьмы – 6 февраля 2028 года. До этого Комбса планировали освободить 2 марта того же года. О причинах изменения срока не сообщалось.

Diddy отбывает наказание в федеральном исправительном учреждении Алленвуд, штат Пенсильвания. Дата его освобождения за последние месяцы не раз менялась.

Ранее сообщалось, что рэпер покинул тюрьму на машине скорой помощи с разбитой головой. По информации TMZ, травму он получил в драке с ямайским наркобароном Кристофером Коуком.