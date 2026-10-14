Рэпер P. Diddy попал в больницу с травмой головы после удара о кровать в тюрьме

СМИ узнали, почему на самом деле рэпера P. Diddy перевезли из тюрьмы в больницу Рэпер P. Diddy попал в больницу с травмой головы после удара о кровать в тюрьме

Москва14 окт Вести.Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы из-за удара о двухъярусную кровать в тюрьме в США, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.

Ранее портал TMZ писал, что артиста в ночь на 10 октября вывезли из тюрьмы в штате Нью-Джерси с травмой головы.

Комбса экстренно вывезли из тюрьмы в больницу в штате Нью-Джерси после того, как он ударился головой о двухъярусную кровать говорится в публикации Page Six

В сентябре американские СМИ сообщили, что P. Diddy устроил себе в заключении "элитную" жизнь, заказывая китайский массаж, еду, стирку и дорогой алкоголь прямо в тюрьме. После попадания этих сведений в инфополе Комбса поместили в изолятор строгого режима в связи с расследованием его пребывания в заключении "в качестве VIP-персоны".

В 2025 году P. Diddy, арестованного в 2024-м, приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. Присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Рэпер, предположительно, выйдет из тюрьмы в январе 2028 года.