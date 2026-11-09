Москва9 ноя Вести.Бывший муж певицы Кэти Перри, британский комик и актер Рассел Брэнд в понедельник предстанет перед судом для оглашения приговора по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Ранее присяжные признали его виновным в изнасиловании женщины в 2009 году и сексуальных домогательствах в отношении трех других женщин в период с 2004 по 2009 год.

После оглашения вердикта судья распорядился немедленно заключить Брэнда под стражу и предупредил, что ему грозит "значительный" срок за решеткой, сообщает Daily Express.

На заседании в понедельник суд должен определить, сколько времени бывший артист проведет в тюрьме. Перед вынесением приговора планируется заслушать заявления потерпевших о последствиях преступлений и доводы адвокатов.

Первые выходные после ареста Брэнд провел в тюрьме Уондсворт. По сообщениям СМИ, одна из посетительниц учреждения, ссылаясь на слова находящегося там ее бойфренда, рассказала о трудностях комика с тюремным питанием: Брэнд якобы "с трудом ест" предложенную еду.

Певица Кэти Перри и комик Рассел Брэнд поженились 23 октября 2010 года, церемония прошла в Индии. Среди гостей на свадьбе присутствовал американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy – в 2025 году он был приговорен к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. По обвинениям в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации его оправдали. Перри и Брэнд развелись спустя 14 месяцев после свадьбы.