Автор песни I Just Called to Say I Love You выселяет экс-возлюбленную из дома Музыкант Стиви Уандер через суд выселяет бывшую возлюбленную из своего дома

Москва23 окт Вести.Американский певец и композитор Стиви Уандер пытается через суд выселить свою бывшую возлюбленную из дома, где женщина прожила почти 40 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, Уандер обратился в суд с иском против Кармен Эфферсон, с которой много лет назад состоял в романтических отношениях.

Легендарный музыкант подал в суд на Кармен Эфферсон с целью выселить ее из принадлежащей ему недвижимости в Лос-Анджелесе ... По его словам, она проживала там, не платя за аренду, почти четыре десятилетия сказано в публикации

Музыкант утверждает, что женщина незаконно проживает в его доме в Лос-Анджелесе с июля 1988 года. В иске Уандер заявил, что между ним и Кармен была только устная договоренность, но никакого письменного соглашения о возможности проживания они не заключали, и он не получил от Кармен за это время ни доллара.

Представители истца сообщили, что женщина должна была съехать к 27 августа, однако до сих пор не покинула дом Уандера. Кроме того, уполномоченные певцом люди несколько раз в течение лета пытались получить доступ в дом для проведения страховой инспекции, но Кармен никого не пускала внутрь.

76-летний музыкант добивается, чтобы суд обязал Кармен Эфферсон съехать из его дома, а также требует возмещения ущерба и судебных расходов.

Стиви Уандер считается одним из самых известных вокалистов в мире, он является 25-кратным лауреатом премии "Грэмми".

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