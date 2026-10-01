Раскрыто, какой срок грозит одержимой Рианной женщине за атаку на дом певицы Подозреваемой в покушении на Рианну грозит пожизненное лишение свободы

Москва1 окт Вести.В США 35-летней женщине, которая подозревается в покушении на певицу Рианну, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Согласно этой информации, задержанной жительница штата Флорида Иванне Ортис были предъявлены обвинения по 14 пунктам.

Если Ортис признают виновной, ей может грозить [наказание] вплоть до пожизненного заключения в тюрьме штата сказано в материале

Инцидент произошел в марте нынешнего года. К дому, где проживает Рианна с мужем - рэпером A$AP Rocky - и тремя детьми, подъехал белый автомобиль Tesla. За рулем машины находилась Иванна Ортис, которая открыла огонь из винтовки по дому, где в тот момент вместе с семьей артистов находился еще и персонал. После произошедшего стрелявшая уехала, но была задержана спустя полчаса. В ее машине, помимо всего прочего, нашли парик.

По данным из СМИ, Иванна Ортис была одержима Рианной. Женщина оставляла в соцсетях оскорбительные посты в адрес певицы и других представителей шоу-бизнеса. На ее странице также были видео с танцами перед зеркалом и обвинения в колдовстве.