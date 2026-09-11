Генконсульство запросило у США данные о россиянке, устроившей дебош в полете

Россиянке грозит более 20 лет тюрьмы за дебош на самолете в США Генконсульство запросило у США данные о россиянке, устроившей дебош в полете

Москва11 сен Вести.Российское генконсульство в Нью-Йорке запросило у американской стороны подтверждение информации о задержании россиянки Кристины Кедышевой после инцидента на борту самолета. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Согласно данным окружного суда штата Мэн, Кедышеву обвиняют во вмешательстве в работу летного экипажа или бортпроводника, а также в нападении. По первой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы, по второй - до года, а также штрафы до 250 и до 100 тысяч долларов соответственно.

Официальных уведомлений о задержании от американской стороны мы не получали. Задержанная и ее адвокаты с нами на связь не выходили. Сегодня запросили у американцев подтверждения этой информации заявили в Генконсульстве

По материалам дела, иницидент произошел на рейсе Милан – Нью-Йорк 8 сентября. Следствие утверждает, что во время рейса Кедышева требовала алкоголь, отказалась выполнить требование капитана и вернуться на свое место, а также якобы попыталась открыть заднюю дверь самолета. Пассажирка рейса якобы дралась и укусила бортпроводника.

Экипаж самолета с буйной пассажиркой был вынужден совершить посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

Кедышеву оставили под стражей без возможности выйти под залог.

Ранее сообщалось, что в Анталье задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Интерпол подозревал его в мошенничестве.