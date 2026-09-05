Авиадебошира замотали скотчем после драки на борту самолета Буйного пассажира American Airlines замотали скотчем после драки в самолете

Москва5 сен Вести.Пассажира American Airlines примотали к креслу скотчем после драки на борту. Кроме того, авиадебошир выкрикивал расистские оскорбления. Инцидент произошел во время перелета из Техаса в Нью-Джерси, отметил TMZ.

Мужчина, по словам очевидцев, выглядел пьяным, он кричал об Иисусе и о дороге в ад. После того, как к нему подошла стюардесса-афроамериканка, мужчина оскорбил ее и продолжил ругаться.

На этом авиадебошир не остановился: он ударил сидевшего рядом пассажира и разбил его ноутбук. Кроме того, он толкнул попытавшуюся вмешаться женщину.

Из-за поведения мужчины экипаж был вынужден внепланово посадить самолет в аэропорту Балтимор-Вашингтон в Мэриленде. Стюардессы передали трем пассажирам скотч и стяжки, с помощью которых буйного мужчину удерживали в кресле до посадки самолета.

На фотографиях, которые были опубликованы в СМИ, можно увидеть на руках обмотанного скотчем дебошира ссадины.