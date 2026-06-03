Москва3 июн Вести.Боец ММА обезвредил пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета авиакомпании Frontier Airlines и напавшего на бортпроводника, пишет Mirror. ЧП произошло во время рейса Сан-Хуан - Чикаго, после чего борту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Майми, где дебошир был передан в руки полиции.

В ходе полета 51-летний пуэрториканец Хуан Габриель Рейес сначала попытался открыть дверь аварийного выхода самолета, а затем попробовал проникнуть в кабину пилотов. Когда же стюардесса попыталась остановить Рейеса, обезумевший пассажир попытался задушить ее. Тут в дело вмешался бывший боец MMA Джош Лонгуд, который возвращался домой после мальчишника брата.

Я понял, что он не успокоится, поэтому внимательно за ним наблюдал. Вокруг были семьи с детьми. Когда он стал душить стюардессу пришлось схватить его и прижать к полу и связать ремнями, которые дали пассажиры рассказал Лонгуд

Однако через 10 минут дебошир сумел освободиться от ремней, и тогда бывший единоборец снова обезвредил его. В общей сложности Лонгуд контролировал Рейеса около получаса, пока тот не был передан в руки полиции.