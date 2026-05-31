Боец ММА Юнусов, напавший на двух женщин в Грозном, отправился на СВО

Держим курс на СВО: напавший на женщин боец ММА Юнусов уехал "за ленточку" Боец ММА Юнусов, напавший на двух женщин в Грозном, отправился на СВО

Москва31 мая Вести.Российский боец ММА Джихад Юнусов, который напал на пожилую женщину, а затем избил пытавшуюся ее защитить родственницу, уехал на СВО.

Мой следующий бой на турнире АСА в Москве отменяется. Держим курс на СВО приводит высказывание Юнусова издание "Чемпионат"

Боец добавил, что "с радостью и с гордостью" будет защищать свой народ в зоне боевых действий.

Юнусов набросился на пожилую женщину в подъезде жилого дома в Грозном в середине мая. Конфликт произошел из‑за камеры видеонаблюдения, которую мужчина требовал убрать. После словесной перепалки он сначала выплеснул женщине в лицо напиток, бумажный стаканчик с которым держал в руках, а затем перешел к рукоприкладству. За пострадавшую попыталась заступиться молодая родственница, но боец ММА избил и ее.

После этого Юнусова исключили из чеченского бойцовского клуба "Ахмат" в связи с недопустимым поведением, не соответствующим "высоким духовным и моральным ценностям первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, чье имя носит клуб". А власти Чеченской Республики пообещали привлечь бойца к ответственности в рамках действующего законодательства.