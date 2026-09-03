Инцидент на рейсе Emirates: пассажира привязали к креслу до посадки Стюардессы Emirates привязали дебошира к креслу в самолете

Москва3 сен Вести.Экипаж авиакомпании Emirates был вынужден привязать дебошира к креслу во время выполнения рейса в Сидней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 3 сентября. По словам очевидцев, мужчина начал вести себя подозрительно еще за несколько часов до вылета. Уже во время полета пассажир проявил открытую агрессию, после чего бортпроводники применили спецсредства и зафиксировали его в сиденье до конца перелета.

Мотивы и причины столь неадекватного поведения мужчины в настоящий момент не уточняются.