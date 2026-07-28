В Екатеринбурге пассажиру с инвалидностью пришлось на руках ползти в самолет

Пассажир с инвалидностью ползком поднимался в самолет в аэропорту Екатеринбурга В Екатеринбурге пассажиру с инвалидностью пришлось на руках ползти в самолет

Москва28 июл Вести.В Екатеринбурге пассажир с инвалидностью на руках поднимался по трапу самолета, оставшись без обязательного сопровождения, организована проверка. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово 26 июля.

Поводом для надзорных мероприятий послужила публикация СМИ, согласно которой 26 июля 2026 года 21-летнему пассажиру с инвалидностью при посадке на воздушное судно, выполняющее рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6-264 из Екатеринбурга в Москву, не было предоставлено обязательное сопровождение сказано в сообщении

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц аэропорта и авиакомпании.